Lazio, difensore cercasi: da Bornauw a Queiros, la situazione

Secondo Il Messaggero, tra i nomi per un difensore ci sono anche quelli di Bornauw e Queiros.

Prende sempre più corpo il profilo misterioso in Bundesliga. In Germania, tutti gli indizi portano al difensore Sebastian Bornauw, classe ’99, centrale difensivo del Colonia. Per lui Tare sarebbe disposto a chiedere a Lotito di fare un sacrificio, nonostante in cassa non ci siano tantissimi soldi e il club tedesco non sembra sentire ragioni. Per ora. L’altra strada porta a Mendes e al suo “universo” che comprende non solo giocatori, ma tante squadre affiliate . Tra i giovani in rampa di lancia spunta Diogo Queiros in uscita dal Porto, reduce da un’ottima stagione al Mouscron. Entrambi perfetti per la lista del campionato: sono classe ’99 e rientrerebbero insieme ad Andre Anderson, Raul Moro, Adekanye, Falbo e Jorge Silva. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.