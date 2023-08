Lazio, diciotto anni fa la scomparsa di Giuliano Fiorini. Il ricordo del club. Giuliano ci ha lasciati il 5 agosto 2005

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio ha ricordato la scomparsa di Giuliano Fiorini, avvenuta 18 anni fa.

IL RICORDO DEL CLUB– «Giuliano Fiorini ci ha lasciati il 5 agosto 2005, ma resterà per sempre uno di quei giocatori che ha reso unica la storia della Prima Squadra della Capitale. Nato a Modena il 21 gennaio del 1958. Ha esordito tra i professionisti con la maglia del Bologna, con cui debutta in Serie A il 9 febbraio 1975. Nelle stagioni successive viene ceduto in prestito nelle serie inferiori (Rimini in Serie C, poi Brescia in B). Poi Foggia e Piacenza prima di tornare in rossoblù, dove disputa due campionati di Serie A. Nel 1982 il Genoa dove rimane fino al 1985 con l`intermezzo di una stagione in prestito alla Sambenedettese. Nel 1985 approda alla Lazio: 50 presenze e 10 reti all’attivo. Il 21 giugno 1987, nella partita Lazio-L.R. Vicenza, è l’autore del gol-vittoria che ha consentito alla rosa allora guidata da mister Fascetti di accedere agli spareggi salvezza contro Campobasso e Taranto. In quell’estate passa al VeneziaMestre per poi chiudere la stagione con le maglie di Siena e Ternana. Quel tocco vincente con la punta del piede a infilare il pallone nella porta del Vicenza resta indelebile nella mente di tutti i tifosi della Prima Squadra della Capitale; quella corsa tra le lacrime sotto la Curva Nord è un’immagine che non abbandonerà nemmeno per un attimo i cuori biancocelesti».