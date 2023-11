Lazio, senti lo storico ex: «Sarri vuole la Champions e sul derby…»

Lo storico ex non ha dubbi, Maurizio Sarri punta alla Champions League con la sua Lazio, mentre ecco il suo commento sul derby contro la Roma

Fernando Orsi, alla Lazio a cavallo tra l’82 e l’85 e poi l’89 ed il 98 è tornato per parlare dei biancocelesti di Sarri. Intervenuto a Notizie.com ha detto la sua sul recente derby con la Roma e la volontà del tecnico di raggiungere la Champions League anche in questa stagione.

DERBY LAZIO-ROMA – «Non mi è piaciuto e non credo che abbia entusiasmato nessuno, né pubblico, né calciatori, né allenatori. I due tecnici hanno provato a dare valore al pareggio a fine partita, ma in generale è stato un derby brutto e direi anche scritto, perché la paura ha avuto la meglio e quindi lo 0-0 è la logica conseguenza di ciò che si era pronosticato alla vigilia della sfida”.

CHAMPIONS LEAGUE – «La Champions non è lontana in termini di punti, ma penso che se Lazio e Roma non vincono 4-5 gare di seguito è difficile che possano arrivarci. Anche perché Inter, Juventus, Milan e Napoli sembrano avere qualcosa in più al momento. Centrare la Champions è difficile ma non impossibile, a patto che cambino marcia».