Lazio, senti Giaccherini: «La squadra di Chivu non è ancora al massimo. I biancocelesti la possono mettere in difficoltà così»

Lazio, Giaccherini analizza la vigilia: «I biancocelesti può mettere in difficoltà l’Inter». Le parole dell’ex centrocampista sulla sfida di questa sera.

Alla vigilia di Inter Lazio, in programma questa sera alle 20:45 allo stadio San Siro, Emanuele Giaccherini ha analizzato ai microfoni di DAZN il momento della squadra di Cristian Chivu e il valore dell’avversaria biancoceleste. La Lazio, reduce da una fase altalenante in campionato, arriva alla sfida con l’obiettivo di dimostrare continuità e compattezza, mentre l’Inter deve ritrovare equilibrio e convinzione dopo alcune prestazioni sottotono.

Secondo l’ex centrocampista della Nazionale, oggi opinionista televisivo, i nerazzurri hanno ancora un margine di crescita notevole, ma servirà una prova di maturità contro una Lazio organizzata e aggressiva. «Chivu sa di avere una squadra fortissima, con un potenziale enorme ma non ancora espresso al massimo», ha dichiarato Giaccherini. «Contro la Lazio servirà una prestazione solida, perché i biancocelesti hanno qualità e sanno colpire in contropiede».

Giaccherini ha poi analizzato le ultime gare dell’Inter, sottolineando le difficoltà incontrate contro Verona e nelle competizioni europee: «In alcune partite l’Inter ha vinto più per fortuna che per convinzione. Ci sono giocatori che devono ritrovare la giusta mentalità. Con la Lazio non puoi permetterti cali di concentrazione».

Un passaggio importante è stato dedicato anche a Nicolò Barella, simbolo di questa Inter in cerca di equilibrio. «Per me Barella, che ho sempre elogiato, deve ritrovare quella grinta e quella capacità di incidere anche in zona gol. È diventato più palleggiatore, ma deve tornare a essere determinante come in passato. In una sfida intensa come Inter-Lazio, la sua energia sarà fondamentale».

Secondo Giaccherini, il match contro la Lazio rappresenta un banco di prova cruciale per la squadra di Chivu. «La Lazio di Sarri – ha aggiunto – è abituata a giocare partite di grande intensità e può creare problemi se l’Inter si specchia troppo nel proprio gioco. Sarà una partita aperta, tra due squadre tecniche, ma con filosofie diverse».

Le parole di Giaccherini arrivano come un monito alla vigilia di una sfida delicata. Inter-Lazio non è solo una classica del calcio italiano, ma anche un confronto diretto che potrà dire molto sulle ambizioni stagionali di entrambe. La Lazio, desiderosa di risalire la classifica, e l’Inter, alla ricerca di continuità, si affrontano per dimostrare chi saprà essere più concreto sotto pressione.