Lazio, l’ex calciatore non ha dubbi: «Sarri? Deluso da questo»

L’ex calciatore non ha dubbi, la Lazio di Maurizio Sarri ha deluso sotto un particolare aspetto in questo avvio di campionato

La Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di José Mourinho sono le due grandi delusioni di questo inizio di campionato, ma attenzione a cosa potrebbe accadere in futuro, parola di Angelo Di Livio. A TMW l’ex giocatore ha espresso la propria opinione sui club della Capitale, ecco i commenti per i biancocelesti.

LAZIO E ROMA – “Nonostante tutto sono vicine al quarto posto. Tra quelle in alto sono le due che stanno deludendo più di tutte… La Lazio gioca meglio della Roma, Mourinho se vorrà fare qualcosa di importante in questo campionato dovrà cambiare atteggiamento, far giocare la squadra molto meglio e mettere gli attaccanti in condizione di andare più al tiro perché vedere Lukaku e Dybala significa che c’è un problema di impostazione”.