Lazio, oggi il test con la Ternana a Formello: il ritorno di Diakitè

Nel test match di oggi a Formello, si sfideranno la Lazio e la Ternana. Tra i rossoverdi milita un ex biancoceleste: Modibo Diakitè

Oggi riparte ufficialmente la Serie A, ma la Lazio scenderà in campo tra tre giorni contro l’Atalanta. Per non farsi trovare impreparati, i biancocelesti hanno deciso di organizzare un’amichevole con la Ternana nel pomeriggio a Formello, come riporta il Corriere dello Sport. Sicuramente non ci saranno Adekanye, Andrè Anderson e Luiz Felipe, da valutare invece Leiva e Marusic.

Non sono poche i legami tra i due club. Tra le fila dei rossoverdi è appena passato il fisioterapista Valerio Caroli, dopo anni di militanza biancazzurra. Anche Modibo Diakitè oggi farà ritorno nel centro sportivo laziale: il difensore ha giocato con l’aquila sul petto per 6 stagioni e dal 2017 fa parte delle Fere. La connessione tra i capitolini e gli umbri non finisce qui, dato che anche il mister in seconda Farris e il preparatore dei portieri Grigioni hanno passato parte della loro carriere a Terni.