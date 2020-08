Lazio, Diaconale «La Champions risultato straordinario »

Arturo Diaconale ha commentato sul proprio profilo Facebook l’ufficialità del raggiungimento del traguardo Champions da parte della Lazio.

La sconfitta in Europa League da parte della Roma ha permesso ufficialmente alla Lazio di entrare a far parte delle squadre che nella prossima stagione parteciperanno alla Champions League.

Sul proprio profilo Facebook, Arturo Diaconale ha commentato attraverso la sua rubrica “Taccuino biancoceleste”, l’ambito traguardo:

<<Non si poteva certo pensare di finire come Alice nel paese delle meraviglie biancoceleste a bere il tè col cappellaio matto dopo essere caduti nel buco seguendo il Bianconiglio. Eppure, con l’ingresso in Champions League, un risultato di straordinario prestigio è stato raggiunto. Tutto radicato nella storia di una squadra avvezza a lottare e ad attingere alle sue radici storiche.

Il tratto distintivo della S.S. Lazio è sempre stato quello di una forte emotività e di una grande e passionale energia. Ma mai come quest’anno ha dimostrato di possedere questa specificità insieme ad una straordinaria forza di tenuta e di reazione soprattutto di fronte al blocco del campionato a causa dell’emergenza Covid-19. I biancocelesti hanno compiuto uno sforzo ciclopico e lottato per giungere all’obiettivo del campionato ossia di entrare in Champions e mettere piede nel gotha del calcio europeo. L’importanza di questo slancio va riconosciuta. Poiché l’obiettivo non era per nulla scontato>>.