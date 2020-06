Lazio, Diaconale: «Nessun strapotere da parte di Lotito»

Il responsabile della comunicazione della Laizo, Diaconale, ha parlato in relazione alle tante polemiche scaturite dopo Lazio-Fiorentina

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto Arturo Diaconale per parlare delle tante polemiche scaturite dopo gli episodi di Lazio-Fiorentina.

Ecco le sue parole: «Rigori a favore? È una questione di pressioni, vogliono metterci in difficoltà in questa rincorsa alla Juventus. Tutto si fonda su una balla, come se fossimo diventati una superpotenza in grado di manovrare gli arbitri. Una mitizzazione strana. Lo strapotere di Lotito? Una leggenda, quando invece storicamente gli strapoteri nel calcio sono ben altri ed appartengono ad altri club».

Gianlorenzo Di Pinto