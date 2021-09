La Lazio e il problema dello svantaggio: è ora di invertire la rotta

La Lazio, nelle prime quattro uscite stagionali, è sempre passata in svantaggio riuscendo a rimontare solo in due occasioni

La Lazio di Sarri, oltre alle difficoltà palesate dal punto di vista tattico, nelle prime quattro uscite stagionali ha dovuto far fronte ad un altro, e al momento costante, fastidioso difetto. I biancocelesti sono passati infatti sempre in svantaggio, riuscendo a rimontare solo in due occasioni (Empoli e Spezia).

Una situazione che, come riporta il Corriere dello Sport, genera ansia e amplifica le difficoltà della truppa guidata dal tecnico ex Juventus a sviluppare il suo calcio. Col Cagliari la prima occasione per invertire la tendenza di una stagione che sembra essersi maledettamente complicata.