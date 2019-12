Lazio, Di Canio: «Sei vittorie strameritate, squadra più matura»

La Lazio vince contro l’Udinese, confermando il terzo posto: al Club di Sky Sport, l’analisi di Di Canio

Anche Di Canio elogia la Lazio. Ospite al Club di Sky Sport, l’ex biancoceleste ha commentato il momento che sta vivendo la squadra di Inzaghi: «Le sei vittorie consecutive sono tutte strameritate sul piano del gioco. Luis Alberto e Correa sono due giocatori che aiutano molto Immobile con palle verticali, dosate, addosso, si è riacceso anche Immobile stesso che è diventato devastante. Aveva iniziato non bene e dopo un paio di risultati positivi inciampava con la Spal, in Europa League con il Celtic per due volte un gol avanti e poi ha subito la rimonta».

«Il 3-3 con l’Atalanta è stato un risultato determinante. C’era contestazione non più contro la società, ma contro i giocatori. Avesse perso quella partita, e dopo 60 minuti dovevano stare 6-0, sarebbe stata dura, invece il 3-3 ha fatto esultare tutti. Si è sempre imputato ai giocatori di non avere attributi e all’allenatore di non stimolare da quel punto di vista e invece da lì ci sono stati elogi per la reazione e c’è stato un crescendo. Ricorderei anche un’altra partita chiave che per l’ambiente era importante, con il Milan. Ogni stagione si faceva il conto di quanti anni non si vinceva a Milano. Dopo la vittoria si è acceso l’ambiente, con la consapevolezza di avere una squadra più matura».