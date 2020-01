Lazio, Di Canio: «Piansi dopo il mio ritorno a Formello. Noi biancocelesti siamo diversi»

Lazio, le parole di Paolo di Canio sulla sua esperienza biancoceleste durante lo speciale di Sky sui 120 anni del club

Festa grande ieri per celebrare i 120 anni di storia della polisportiva S.S. Lazio: dal tradizionale countdown a Piazza della Libertà fino ad arrivare alla camera dei deputati. Ieri sera inoltre è andato in onda su Sky Sport Uno lo speciale dedicato al compleanno biancoceleste. Molti volti biancocelesti a parlare: uno di questi è Paolo di Canio che ha parlato così dei suoi anni alla Lazio:

«Segnai quel gol che ci permise di vincere contro la Roma. Il primo anno dal mio ritorno invece, siglai l’1-0 di una partita finita 3-1. Per me arrivato così ‘vecchio’ aveva un significato moltiplicato per 1000. Eravamo straordinariamente diversi dagli altri. Anche in famiglia era così, i miei fratelli erano romanisti, io laziale. Ci sentivamo ancora più forti essendo in minoranza. Io ero orgoglioso di andare in trasferta e vedere Reggiana-Lazio. Tornavo e cantavo al Quarticciolo i cori della Lazio con orgoglio, e la gente mi prendeva per matto. Al mio ritorno ho trovato 6mila persone a Formello, è stato bellissimo. Piansi per alcune notti».