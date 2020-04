Lazio, Di Canio: «Non capisco i dubbi sulla ripresa allenamenti»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex attaccante della Lazio Paolo Di Canio ha parlato della ripresa degli allenamenti

Successivamente alla conferenza stampa del Premier Conte che, oltre a dare le indicazioni e ad annunciare la Fase 2, ha dato un primo percorso per la ripresa del campionato. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex Lazio Paolo Di Canio ha commentato il percorso indicato da Conte:

«Non capisco perché dal 4 maggio ci sarà un po’ di libertà in più, si avrà per esempio la possibilità di andare a trovare i parenti. E poi, nel calcio abbiamo ancora dei dubbi, nonostante ai giocatori verranno fatti tutti i tamponi del caso e saranno chiusi, sigillati. Vado al manicomio».