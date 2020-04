Lazio, tre anni fa Milinkovic e Immobile eliminano la Roma in semifinale di Coppa Italia

Lazio, tre anni fa i biancocelesti di Inzaghi uscivano vincitori dal doppio confronto contro la Roma in Coppa Italia

Il calcio è fermo i ricordi quelli no. Tre anni fa, 4 aprile 2017, la Lazio perdeva il derby di ritorno all’Olimpico di Roma valido per l’entrata in finale di Coppa Italia. La sconfitta però è solo apparente perché il 2-0 dell’andata basta alla squadra di mister Inzgahi per passare il turno.

In una cornice bellissima di pubblico i biancocelesti eliminano la Roma di Spalletti grazie alle reti di Milinkovic e Immobile, gli stessi dell’andata. Sarà inutile il gol di El Shaarawy e la doppietta di Salah.