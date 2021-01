La Lazio si avvicina al derby e Inzaghi deve stare attento ai diffidati: occhio a Caicedo, Escalante, Hoedt e Fares

Lazio e Roma si avvicinano a giocare una delle due gare più importanti della stagione: il derby. Se la squadra di Inzgahi è ancora alla ricerca della continuità, quella di Fonseca viaggia spedita verso le zone alte della classifica. Si sa, però, che per la stracittadina non ci sono favorite e ogni pronostico si annulla.

Il tecnico dei biancocelesti dovrà solo gestire i suoi uomini senza dimenticare del pericolo diffidati, in quattro rischiano di saltare l’appuntamento per colpa dei cartellini: Escalante, Caicedo, Hoedt e Fares. L’algerino è infortunato e non prenderà parte alla prossima gara, ma gli altri sono tutti indispensabili.