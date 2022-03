Lazio, il ricordo del 26 maggio: «Il miglior derby» – VIDEO

L’avvicinamento al derby e fatto anche di ricordi. E in casa Lazio non può non venire in mente il 26 maggio 2013

«Il miglior Roma-Lazio», è questa la frase che accompagna un video risalente a quella giornata che è inevitabilmente e ovviamente entrata nella storia del club.