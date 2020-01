Lazio, Delio Rossi: «Gol nel derby preferito? Quello di Di Canio!». E sul tuffo al Gianicolo…

Mancano solo due giorni al derby e l’ex allenatore della Lazio, Delio Rossi, è stato intervistato per dire la sua sulla gara

Manca davvero pochissimo alla partita più importante della Capitale: il derby. Lazio e Roma ci arrivano in condizioni diverse, ma con la stessa fame di vittoria e il risultato, come sempre, è impronosticabile. Raggiunto dalle telecamere di Sky Sport, uno che di stracittadine se ne intende: Delio Rossi. Ecco le sue parole: «Il tuffo nella fontana del Gianicolo (dopo la vittoria contro i giallorossi, ndr)? Lo avevo raccontato privatamente, poi qualcuno ha deciso di vendere la notizia. È diventato un evento mediatico e sono ricordato quasi più per quello che per la vittoria della Coppa Italia. Inzaghi? È stato bravo a fare switch dalla carriera di calciatore a quella d’allenatore. Non è facile, non tutti ci riescono. Vedi Maradona, è stato il più grande ma come tecnico non vale quanto il calciatore».

«Gol preferito nel derby? Dico quello di Paolo Di Canio nel derby del 2005, scelgo sempre quelli che sono stati dei calciatori che ho allenato».