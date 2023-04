Lazio, decennale del 26 maggio: spunta una novità. I dettagli. Tra lunedì e martedì il club ha in mente di presentarla di sera in zona Trastevere

Come riporta Il Messaggero per omaggiare il decennale della Coppa Italia vinta contro la Roma il 26 maggio 2013, la Lazio insieme a Mizuno ha ideato una maglia speciale e tra lunedì e martedì ha in mente di presentarla di sera in una location in zona Trastevere, insieme a tutta la prima squadra.

Sarà anche l’occasione per rivedere Senad Lulic all’Olimpico, omaggiando l’ex capitano di quella notte indimenticabile.