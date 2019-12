Lazio, De Grandis: «Grande prova di carattere contro il Cagliari!»

Lazio, il giornalista Stefano De Grandis analizza la prestazione della squadra di Simone Inzaghi contro il Cagliari ai microfoni di Sky Sport

Una Lazio che lascia a bocca aperta tutti, anche gli addetti ai lavori. Una rimonta maturata tutta nel recupero che dà la dimostrazione di come la squadra di Inzaghi non molla mai e del periodo d’oro che sta vivendo. A tal proposito, anche il giornalista Stefano De Grandis ha commentato così la prestazione dei biancocelesti ai microfoni di Sky Sport:

«La Lazio l’ha vinta con la costanza, con l’attaccare e con il crederci. Ha giocato i minuti di recupero per vincerla. L’approccio non è stato fantastico, ma giocava in un campo scomodo come quello del Cagliari. Però vanno sottolineati i meriti dei biancocelesti, contro una squadra tosta come quella sarda. Qualcosa nel carattere in ogni caso è cambiato, nei secondi tempi è quella che fa più gol. Il modo di stare in campo è diverso, dunque, e questo significa carattere. Questione recupero? I giocatori del Cagliari andavano sempre a terra, ci sta che l’arbitro possa dare qualche minuto in più»