Lazio, De Cosmi: «Squadra merita di poter finire il campionato»

Ai microfoni ufficiali della società, l’ex De Cosmi ha parlato della condizione fisica della squadra e delle possibilità che la stagione riprenda:

«Spero in una ripartenza del campionato, ci sono tutti i presupposti per farlo. Non capisco perché non si possa seguire il modello tedesco per la ripartenza. La Lazio meriterebbe di terminare il proprio campionato, vista l’incredibile stagione fatta fino a febbraio. I biancocelesti sono stati gli unici a rimanere concentrati, senza mai lasciare Roma, a differenza di molte altre squadre. Grande merito al Presidente Lotito, sempre attento e all’avanguardia su molti aspetti. Ho poi grande fiducia sul lavoro del Prof. Fabio Ripert: lo conosco da 15 anni ed è sempre stato competente. Lo testimonia l’eccellente forma fisica di Immobile e compagni finora»