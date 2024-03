Lazio: il dato sugli scontri diretti negli ultimi anni dice che... - Lazio News 24

Con la sconfitta per 3-0 in casa del Bayern Monaco, la Lazio ottiene un’altra eliminazione; ecco il dato negli ultimi anni

Negli ultimi anni la Lazio non va particolarmente d’accordo con i turni a eliminazione diretta. Con la sconfitta per 3-0 in casa del Bayern Monaco infatti, i biancocelesti hanno vanificato il vantaggio di 1-0 nella gara d’andata, venendo eliminati.

A partire dalla stagione 2018/2019, nelle varie competizioni europee, la Lazio è stata eliminata in ben cinque delle sei fasi a eliminazione diretta a cui ha preso parte, non riuscendo ad andare mai oltre gli Ottavi di Finale.