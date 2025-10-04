 Lazio, allarme pareggi: nessuno in Europa ne ha collezionati di più in casa. Il dato
Lazio, allarme pareggi: nessuno in Europa ne ha collezionati di più in casa. Il dato

Lazio Torino, show di Cancellieri: doppietta e record personale all’Olimpico

Lazio Torino, Sarri non parla nel post gara della sfida di Serie A: ecco il motivo

Pagelle Lazio Torino, i TOP e FLOP della partita di Serie A

Lazio Torino 3-3: succede di tutto, Cataldi nel recupero evita la sconfitta

53 minuti ago

Cancellieri
Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Matteo Cancellieri

Con otto “X” all’Olimpico nel 2025, i biancocelesti guidano la classifica dei pareggi casalinghi nei top 5 campionati. Il dato sulla Lazio

La Lazio riesce a strappare un punto all’ultimo respiro nella sfida casalinga che sembrava ormai compromessa. Quando la sconfitta sembrava inevitabile, un guizzo di Tijjani Noslin, attaccante olandese arrivato in estate e già capace di incidere con la sua velocità e imprevedibilità, ha regalato ai biancocelesti l’occasione decisiva. Dal dischetto si è poi presentato Danilo Cataldi, centrocampista romano e cuore pulsante della squadra, che con freddezza ha trasformato il rigore del definitivo pareggio.

Un punto che, per come è arrivato, lascia intravedere il bicchiere mezzo pieno: la squadra ha dimostrato carattere e capacità di reagire nei momenti più difficili. Tuttavia, analizzando i dati stagionali, emerge un problema evidente. Come riportato da Sport Mediaset, con il risultato di oggi la Lazio è diventata la formazione che ha collezionato più pareggi casalinghi nel 2025 tra i club dei cinque principali campionati europei: ben 8 su 13 partite disputate allo Stadio Olimpico.

Troppi pareggi all’Olimpico: un campanello d’allarme

Il dato non può essere sottovalutato. La squadra guidata da Sarri tecnico noto per il suo approccio tattico aggressivo e per la capacità di valorizzare i giovani, fatica a trasformare la supremazia territoriale in vittorie concrete. I pareggi, soprattutto davanti al proprio pubblico, rischiano di pesare come macigni nella corsa agli obiettivi stagionali: qualificazione europea e consolidamento tra le prime posizioni della Serie A.

