Lazio, D’Amico: «È una squadra omogenea: può vincere lo scudetto»

Vincenzo D’Amico, campione d’Italia con la Lazio nella stagione 1973/1974, è intervenuto ai microfoni di TMW. Queste le sue parole:

«Questa partita è strana perché il Toro deve togliersi dalla zona critica e la Lazio deve lottare per vincere lo scudetto, quindi, è una gara delicata e importantissima per entrambe. Quando si sta provando a vincere lo scudetto l’entusiasmo è maggiore, però, le motivazioni per chi deve andare molto in alto e per chi non vuole andare molto in basso dovrebbero essere le stesse, dovrebbero essere a mille per provare a raggiungere l’obiettivo che sicuramente all’inizio non era per la Lazio vincere lo scudetto e per il Toro doversi salvare. Punti deboli della Lazio? Mah, è difficile dirlo perché è una squadra che sta lottando per lo scudetto. Ogni tanto Strakosha sbaglia, ma lo fanno tutti i portieri del mondo per cui credo che non sia neppure questo il punto debole. E’ una squadra abbastanza omogenea che lascia poco agli avversari».