Lazio, D’amico: «Per lo Scudetto è dura visto che la rosa è contata»

L’ex biancoceleste parla della vittoria della Lazio contro la Juventus e delle conseguenze che da essa ne derivano in ottica campionato

Ai microfoni di TuttomercatoWeb.it, Vincenzo D’Amico torna sulla vittoria della Supercoppa da parte della Lazio e di come questa possa influire sul campionato.

Il protagonista dello Scudetto del ’74 ha detto: «Dopo il 3 a 1 dell’Olimpico non immaginavo un altro risultato così, la Lazio ha vinto la gara mentalmente e fisicamente. Per il bene del campionato io spero che per lo Scudetto sia una lotta a tre. Per Inzaghi è dura, anche perchè c’è un mercato di gennaio che amplierà le differenze e i biancocelesti hanno i giocatori contati».