Lazio, dalla Supercoppa alla gravidanza: Gaia risponde sui social FOTO

Gaia, moglie di Simone Inzaghi, parla ai suoi seguaci su Instagram. Il ricordo del primo trofeo del mister e la paura per la situazione di oggi

Il campionato di Serie A si ferma fino al 3 aprile ma ci sono ancora dei nodi da sciogliere sul futuro della competizione. In attesa di capire che ne sarà del calcio italiano, in casa Lazio si prova ad andare avanti nonostante tutto. Gaia, moglie di Simone Inzaghi, ha provato a stemperare il timore di questo periodo e ha risposto ai suoi followers su Instagram: fra queste ha ricordato il primo trofeo vinto dal mister biancoceleste, con un occhio di riguardo alle sensazioni provate in questo momento e sul vivere la seconda gravidanza. Ecco le storie: