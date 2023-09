Lazio, dalla super sfida con la Juve all’esordio in Champions: tutti gli impegni di settembre dei biancocelesti. I dettagli

Terminata la sosta inizierà per la Lazio un settembre molto intenso. Si comincerà con la super gara contro la Juve di sabato 16, per poi proseguire con l’esordio in Champions League all’Olimpico con l’Atletico Madrid. Ecco tutti gli impegni previsti per il mese di settembre. Il calendario completo:

16/09 Juventus – Lazio

19/09 Lazio – Atletico Madrid

23/09 Lazio – Monza

26/09 Lazio – Torino

30/09 Milan – Lazio