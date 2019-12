Lazio, da quanto tempo non subivi una doppietta da un difensore centrale…

Ieri sera i biancocelesti sono stati sconfitti dal Rennes per ben 2-0 grazie a una doppietta di Joris Gnagnon, talentuoso difensore classe ’97. Era davvero da molto tempo che la compagine biancoceleste non incassava due reti da un centrale di difesa. Ecco il dato fornito da Lazio Page sul noto social network Twitter.

La #Lazio subisce la doppietta di un difensore centrale, Gnagnon in #RennesLazio. L’ultima doppietta di un difensore centrale subita risaliva al 2007/08 (Chiellini in Juventus-Lazio), l’ultima a favore al 2003/04 (Couto in Lazio-Ancona)

— Lazio Page (@laziopage) 13 dicembre 2019