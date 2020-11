Lazio, da Fares a Escalante: quanto hanno giocato i nuovi acquisti

Ecco quanto hanno giocato finora i nuovi acquisti della Lazio nel corso della stagione.

Qualcuno si è messo in mostra, qualcun altro deve ancora esplodere. Qualcun altro ancora deve trovare la condizione migliore, il più anziano è arrivato (quasi) in punta di piedi ed ha subito risposto presente. I nuovi acquisti della Lazio stanno già dando fortemente il proprio contributo alla causa biancoceleste.

Quello ad aver giocato di più dei nuovi e Mohamed Fares (529′) ed è il settimo giocatore più impiegato della rosa. Subito dietro c’è Hoedt (494′) e Pepe Reina (in decima posizione con 450′). Mentre l’algerino, tra alti e bassi, deve ancora trovare la miglior condizione, il difensore olandese e il portierone spagnolo stanno dando un importante contributo alla retroguardia biancoceleste.

In 13esima posizione c’è Akpa Akpro, rivelazione di questo inizio, con 399 minuti sulle gambe. Seguono Muriqi (284′), Pereira (144′) e chiude Gonzalo Escalante, alle prese con dei problemi fisici e con appena 94 minuti disputati. Il centrocampista, tuttavia, ad Auronzo aveva fatto intravedere ottime doti, cosi come aveva ben impressionato negli scampoli di campionato giocati. In crescendo anche Muriqi e Pereira, i quali devono completare il proprio ambientamento, anche se il brasiliano un gol l’ha già trovato.