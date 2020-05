Lazio, da domani cambia il programma degli allenamenti

Da domani partiranno gli allenamenti di squadra per la Lazio. Ecco come cambia il programma per i biancocelesti

Finalmente si torna in gruppo. Dopo l’ok dovuto dall’esito negativo dei tamponi, la Lazio può tornare in gruppo ad allenarsi. Come cambia il programma di Inzaghi per tutta la squadra?

Secondo il Corriere dello Sport, i biancocelesti inizieranno a riprendere confidenza tra di loro tramite partitelle e sedute tattiche. Dopo mesi di inattività, c’è bisogno che la squadra ritorni ad avere gli automatismi che hanno contraddistinto la stagione dei biancazzurri.