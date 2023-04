Lazio, Curva Nord: «In casa e in trasferta dovrà esserci sempre una bolgia per spingere i ragazzi al traguardo». Le parole dei tifosi biancocelesti

Con un comunicato ufficiale gli Ultras della Lazio hanno invitato i tifosi a trasformare l’Olimpico in una bolgia e colorandolo di bianco e celeste portando con sé una bandiera da sventolare in vista della gara di domani contro il Torino. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Avanti Laziali fino alla vittoria! Mancano ancora 8 partite alla fine della stagione, da vivere con tifo e passione. In casa e in trasferta dovrà esserci sempre una bolgia per spingere i ragazzi al traguardo. Per questo anche per la partita di domani contro il Torino invitiamo i Laziali a portare con sé una bandiera biancoceleste da sventolare. Con la fede e con l’ardore, insieme a te camminerem! »