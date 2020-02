Lazio, Cucchi: «La curva laziale è la più bella d’Italia»

L’ex radiocronista Rai è intervenuto sul canale tematico della Lazio per parlare della prestazione di Luis Alberto contro il Parma e non solo

Riccardo Cucchi, nel consueto appuntamento su Lazio Style Channel, commenta la gara di ieri sera che ha visto i biancocelesti vincere di misura contro il Parma puntando l’occhio di bue sulla prestazione esemplare del numero 10.

L’ex voce di Tutto il Calcio, ha detto: «Meraviglioso Luis Alberto. Le sue sono raffinatezze stilistiche non fini a sé stesse, ma utili a mantenere il possesso palla. Straordinario, il punto di forza della Lazio. Ne sono consapevoli i compagni di squadra e ne è consapevole lui. La personalità dello spagnolo è uscita fuori in maniera così prepotente quest’anno. Il segreto è stata la pazienza: la società ha avuto la pazienza di non cedere il giocatore ma tenerlo, e ha fatto lo stesso con l’allenatore e il direttore sportivo. La pazienza è qualcosa che nel nostro calcio hanno in pochi e alla lunga paga. La curva laziale è la più bella d’Italia. A me capita di ricevere i complimenti da parte degli altri tifosi. Il merito non appartiene a me, lo giro a loro che riescono a realizzare delle cose spettacolari come quella nella partita contro il Verona. La classifica è bellissima. Sono molto contento che i ragazzi di Inzaghi siano ad un punto da Juventus e Inter, ma soprattutto che Atalanta e Roma siano così distanti. Importantissimo è consacrare il terzo posto e la qualificazione alla Champions».