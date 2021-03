Lazio Crotone, Corino: «Vittoria importante, ma questa squadra è fragile»

L’ex Lazio Gigi Corino è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare il match tra i biancocelesti e il Crotone. Le sue parole

La vittoria contro il Crotone dà respiro a Simone Inzaghi e a tutta la Lazio, ma i limiti messi in mostra nelle ultime uscite rimangono evidenti. Ne è convinto Gigi Corino, intervenuto ai microfoni di Radiosei: «Mi prendo la vittoria, ma questa squadra è troppo fragile. La Lazio sta peccando dal punto di vista fisico, è fuori forma. Ma il problema più grande credo sia mentale, i biancocelesti stanno mettendo in mostra tutta la loro fragilità.

Dopo la partita contro il Bayern abbiamo visto una Lazio diversa, debole mentalmente, incapace di reagire. Alla prima difficoltà è andata in crisi, come le squadre che lottano per non retrocede. Anche a Torino i biancocelesti erano partiti bene, poi alla prima difficoltà sono crollati, e una grande squadra non può permetterselo. Sappiamo che Immobile, Correa e Leiva sono fuori forma, ma spero che già dalla partita contro il Bayern si possa riacquistare fiducia. Serve sbloccarsi, ma dopo aver visto la partita di ieri non sono fiducioso».