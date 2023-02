Lazio in crisi? Il gesto di Lotito e Tare nello spogliatoio dopo l’Atalanta. Retroscena

Lazio in crisi? Il gesto di Lotito e Tare dopo l’Atalanta. Retroscena su quanto accaduto nell’immediato post gara

Come scrive Il Messaggero dopo Lazio-Atalanta Sarri finisce ancora di più sotto processo. Stavolta non per le sostituzioni mancate, non per l’approccio al secondo tempo, ma per l’involuzione di una squadra spremuta nel gioco ormai dal 24 gennaio. La magica nottata con il Milan, quella dell’ultimo successo, resta un lampo o forse addirittura un abbaglio. Tare e Lotito stringono le mani a tutti a fine gara nello spogliatoio, ma ora il calo vistoso non può più essere nascosto e va trovato in fretta un rimedio.