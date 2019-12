Lazio-Cremonese: Claiton salta la sfida all’Olimpico

Così ha deciso il Giudice Sportivo: il capitano della Cremonese non ci sarà agli ottavi di finale contro la Lazio

L’ultimo affronto con i biancocelesti risale alla sua esperienza a Crotone, dove però non venne schierato.

Finalmente Claiton si poteva misurare contro la grande realtà romana, rappresentando la Cremonese. A dirgli di no ci ha pensato il Giudice Sportivo, squalificandolo per una giornata del torneo. La squadra lombarda dovrà fare a meno del suo capitano nonché riferimento in difesa, ma non farà a meno di mettere in difficoltà la detentrice della coppa.