Lazio, CR7 ti fa gol, ma quando ti incontra alla fine non può mai sorridere

L’asso portoghese mastica ancora una volta amaro quando vede biancoceleste

Il suo gol in avvio di gara avrebbe potuto far presagire un pomeriggio tranquillo, o forse anche una rivincita, per Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese, infatti, lo scorso anno aveva perso nel giro di dieci giorni prima una partita (quella dell’Olimpico di Serie A terminata 3-1 tra Lazio e Juventus) che aveva sbloccato su assist di Bentancur, poi una Supercoppa, trofeo andato alla Lazio a Riyad il 22 dicembre scorso. Infine, nella sfida a distanza post-lockdown con Ciro Immobile per la classifica marcatori italiani e per la Scarpa d’Oro, nonostante i patti con Szczesny, CR7 aveva visto il bomber di Torre Annunziata segnare all’Allianz Stadium un calcio di rigore importante non tanto per il risultato finale (vittoria bianconera per 2-1 a Torino l’estate scorsa) quanto per il record individuale. Domenica sera l’ennesima beffa contro la Lazio: Juventus avanti con una sua rete, poi un legno colpito, la sostituzione e la zampata firmata Caicedo.