Lazio, Cozzoli: «La più grande Polisportiva d’Europa»

Il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, ha parlato a proposito delle condizioni del campo dell’Olimpico e delle parole di Sarri

Vito Cozzoli è intervenuto in occasione dell’evento organizzato dalla Fondazione Lazio per il 123anni della Polisportiva, parlando delle condizioni del campo dello stadio Olimpico e delle parole rivolte sul manto erbose da Maurizio Sarri dopo la partita contro l’Empoli

PAROLE– «La più antica e grande Polisportiva d’Europa. Oggi è la festa degli atleti e delle atlete, dei tifosi e delle tifose della Lazio. Ho sempre apprezzato ciò che ha fatto la Lazio per lo sport. Attraverso eventi e iniziative la Polisportiva Lazio ha promosso argomenti a noi cari, come l’integrazione e la lotta contro la discriminazione. Mettiamo a disposizione lo stadio Olimpico sia per il Tour che per la Lazio. Mister Sarri è stato generoso nei nostri confronti per quanto riguarda il campo e quindi lo ringraziamo»