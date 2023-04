Clamoroso Lazio: la squadra che ha vinto con lo Spezia è costata quanto Abraham. Grandissimo lavoro da parte della società

Come scrive Repubblica Roma c’è una statistica che esalta il lavoro della Lazio e di Sarri: l’intera formazione iniziale scesa in campo venerdi a La Spezia è costata, considerando i cartellini, appena 42,5 milioni, praticamente come il solo Abraham per la Roma, o poco più di Lozano del Napoli.

Anche questo, oltre al discorso sul monte ingaggi (quello della Lazio, 68 milioni lordi, è il sesto della Serie A, dietro Juve, Inter, Milan, Roma e Napoli), dà la misura del formidabile cammino dei biancocelesti in campionato, in rapporto alle risorse – negli ultimi 10 anni, la società di Lotito è al decimo posto in Italia per investimenti sul mercato – e alla concorrenza.