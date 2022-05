Lazio, corsa aperta per Chust: piace a quattro club spagnoli

Calciomercato Lazio: i biancocelesti sono in corsa per Chust del Real Madrid, ma la concorrenza è tanta per il difensore

La Lazio sta lavorando con il Real Madrid per portare nella Capitale il giovane difensore Victor Chust. Sul calciatore, però, ci sarebbe la concorrenza di quattro club spagnoli.

Come riportato da Fichajest.net, infatti, lo spagnolo sarebbe seguito con attenzione da Valencia, Siviglia e Cadice; quest’ultima è la squadra in cui è stato in prestito in questa stagione. Dal canto suo, Chust avrebbe già dato il suo benestare a restare in Spagna.