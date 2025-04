Lazio, il Corriere dello Sport carica la squadra di Baroni in vista della partita di oggi contro il Bodo Glimt – FOTO

Lazio, il Corriere dello Sport sapendo il peso della sfida con il Bodo carica la squadra in vista del match con una pagina dedicata

Finalmente ci siamo, la Lazio stasera tornerà nuovamente in campo per la difficile trasferta in Norvegia contro il Bodo Glimt. L’avversario principale della squadra biancoceleste sarà il freddo che alberga in queste ultime ore nella città di Bodo, vista la forte raffica di neve e vento gelido.

A tal proposito e sapendo anche il peso della sfida, il Corriere dello Sport dedica una pagina alla squadra di Baroni caricandola affinchè già questa sera riesca a chiudere il discorso qualificazione, anche perchè domenica non arriva un match qualunque visto che andrà in scena la stracittadina contro la Roma di Ranieri.