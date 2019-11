Lazio, Correa: « I tifosi mi hanno aiutato tanto dopo il rigore sbagliato. Qui sono a casa»

Lazio, El Tucu Correa parla del suo percorso e risponde alle domande dei tifosi ai microfoni di Lazio Style Radio

Sei gol in dodici giornate di campionato, una media di una rete ogni due partite: questa la rendita attuale di Joaquin Correa. Intervistato da Lazio Style Radio, il numero 11 biancoceleste ha analizzato così le sue prestazioni:

«Dopo il rigore fallito a Bologna ci sono rimasto malissimo e mi sono sentito in colpa, quando ti sblocchi però è sempre bello. Staff, i compagni e tutti i tifosi mi fanno sentire veramente bene: mi aiutano nei momenti brutti. Ciro Immobile è sempre disponibile per far segnare gli altri, lui è un grande valore aggiunto. Rispetto allo scorso anno siamo più offensivi e il mister ha provato a cambiare le cose per farci condurre sempre la partita. Inzaghi ha sempre la voglia di migliorarci. Il campionato è appena iniziato e non dobbiamo adagiarci sul terzo posto: dobbiamo andare avanti con la consapevolezza della nostra forza e provare a vincerle tutte. Il mio giocatore di riferimento è sempre stato Kaka: non un bomber di prima categoria ma partiva da dietro e segnava molto. Intorno a noi c’è un’energia che dà la carica: qui a Roma mi sento bene. Mi piacerebbe vincere un mondiale. Arrivare in Champions League è il nostro grande obiettivo: pensiamo prima a vincere la Supercoppa contro la Juve questo dicembre.»