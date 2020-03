Lazio, Correa e Patric: «Lavoro duro ed allegria, andiamo avanti!» FOTO

La Lazio continua ad allenarsi, ma Correa e Patric lo fanno col sorriso: su Instagram, il post dei due giocatori

La Serie A è nel caos, ma la Lazio non si ferma. Il sogno è lì e la squadra alza la testa per guardarlo solo quando non è a lavoro. La gara con l’Atalanta è scivolata di una settimana nel calendario del campionato, ma gli allenamenti non si fermano e il miglior modo per affrontarli, in questo periodo così buio e delicato, è il sorriso. Come quello di Patric e Correa, immortalato da una storia di Instagram dell’argentino e prontamente ricondivisa dal compagno.