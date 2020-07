Lazio, Correa: «Niente rovinerà questa stagione, nemmeno il mio stop»

Lazio, Correa si ferma per 15-20 giorni. L’argentino si è lesionato il legamento collaterale del ginocchio: il suo post su Instagram

Correa costretto allo stop. L’argentino si è fatto male durante la gara contro il Milan, rimediando una lesione al legamento collaterale, per lui sono stati pronosticati almeno 15-20 giorni di fermo. Una brutta tegola per la Lazio, che grava una situazione già di piena emergenza.

Il mantra, però, è sempre lo stesso: non mollare adesso. A ripeterlo è il Tucu stesso che, su Instagram, tiene alto il morale lanciando un messaggio: «Niente rovinerà mai questa fantastica stagione. Ne una brutta sconfitta. Ne uno stop che mi terrà fermo per qualche giorno. Non vedo l’ora di rientrare. Non vedo l’ora di rialzarmi».