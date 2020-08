Lazio, Correa è rientrato a Formello e domani partirà per Auronzo

Secondo Il Messaggero, Correa sarebbe tornato ieri a Formello e domani partirà per il ritiro.

Lo slittamento del viaggio verso Auronzo consente a Correa di prendere parte alla spedizione in Veneto senza fretta. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. El “Tucu”, reduce dalla vacanze tra Ibiza e Mykonos, è rientrato ieri con un volo privato. Un contrattempo familiare lo aveva costretto a saltare i primi allenamenti. La Lazio nei giorni scorsi ha fatto sapere che l’argentino, come da prassi per chi transita in Grecia, è stato sottoposto al tampone ed è risultato negativo. In programma oggi a Formello nuovi esami per il Covid-19 per tutti i biancocelesti. Verranno ripetuti anche il 26 agosto.