Lazio, Correa è il secondo tiratore della Serie A. Ma la media-gol…

Correa è il secondo della Serie A per conclusioni in porta

Joaquìn Correa ha calciato 13 volte nello specchio della porta in queste prime sette giornate. Solo Chiesa ha tirato più volte in porta (14), ma entrambi sono fermi a un solo gol in campionato. Una media realizzativa ancor più bassa se si contano i tiri totali: 27 dell’argentino con una media di finalizzazione del 3,7%. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, con 13 tiri in porta, Correa si divide il secondo posto con Ronaldo e Berardi. Solo un tiro in meno lo hanno fatto Immobile, Dzeko, Zapata, Gomez, Muriel e Martinez. Ma tutti hanno segnato più dell’ex Siviglia.