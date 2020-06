Correa è pronto alla ripresa del campionato: l’attaccante della Lazio è concentrato e pronto per affrontare l’Atalanta

Nella foto pubblicata poco fa su Instagram da Correa, si possono osservare gli occhi della tigre: concentrazione a livelli massimi per l’attaccante della Lazio che vuole lasciare ancora una volta il segno contro l’Atalanta.

I biancocelesti riprenderanno il loro cammino in campionato da Bergamo e il Tucu potrebbe essere proprio l’arma in più contro la squadra di Gasperini: già in gol nella finale di Coppa Italia dello scorso anno, questa stagione si è ripetuto durante la scoppiettante gara che poi si è rivelata la scintilla della magnifica stagione intrapresa dalla Banda Inzaghi. Correa è pronto a lasciare nuovamente il segno contro i nerazzurri per tornare a mettere pressione sulla Juventus.

https://www.instagram.com/tucucorrea/