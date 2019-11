Joaquìn Correa forse ha trovato definitivamente la giusta continuità

Joaquìn Correa è finalmente diventato decisivo? Finora ha messo a segno ben sei reti, mister Inzaghi lo ha inventato come centravanti e i risultati non deludono. Secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei davanti a El Tucu, non considerando i rigori, ci sono solamente Ciro Immobile e Domenico Berardi. Forse l’ex Siviglia ha trovato la costanza di rendimento che tanti pensavano non fosse proprio nelle sue corde.