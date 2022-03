Lazio, senza Coppe la media è da scudetto: i numeri

La Lazio, senza gli impegni infrasettimanali, ha una media da scudetto: 2,1 i punti guadagnati ogni match, come il Milan

Il peso dell’Europa non rallenta più la Lazio. Come riporta il Corrieredellosport.it, da quando la squadra non ha più il doppio impegno settimanale è tornata a macinare punti con 9 vittorie, 1 preggio e 2 sconfitte. Praticamente una media da scudetto da 2,1 punti a match: la stessa identica del Milan.

Ora che gli impegni non ci sono più, la Lazio ha il dovere di dare il meglio in questo finale di campionato.