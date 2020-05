Lazio, sul canale tematico il cammino in Coppa Italia nel 2013

Domani ricorrerà l’anniversario della storica Coppa Italia vinta contro la Roma. La Lazio rende disponibile il cammino dei ragazzi

Se il 26 maggio del 2013 la Lazio è riuscita a vincere la stracittadina più importante fino ad ora, lo si deve anche soprattutto al 19 dicembre 2012 (Lazio-Siena, ottavi di finale ndr), all’8 gennaio 2013 (Lazio-Catania, quarti di finale ndr) e al 22 e 29 gennaio 2013 (Lazio-Juventus, semifinali andata e ritorno ndr).

Da oggi tutte queste partite saranno visibili sul canale tematico biancoceleste (Lazio Style Channel) in maniera integrale, come sottolinea la società sul proprio sito. Tutto questo per arrivare preparati a domani e festeggiare in modo consono una data indelebile.

📺 Il cammino nella Coppa Italia 2012-2013 rivive su Lazio Style Channel 👉 https://t.co/VYz1eAMy5p pic.twitter.com/NECnniKiUu — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) May 25, 2020