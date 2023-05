Lazio, contro l’Udinese per ritrovare la vittoria in trasferta

Sarà fondamentale vincere contro i bianconeri per la Lazio di Maurizio Sarri

Giorni di vigilia ad una sfida fondamentale per la Lazio di Maurizio Sarri, ovvero la trasfera di Udine contro la squadra di Sottil.

Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, vincere in Friuli è fondamentale, sia per recuperare punti Champions, sia per ritrovare una vittoria in trasferta che manca da troppo tempo, l’ultima al Picco di La Spezia. Sorprendente il dato fuori casa, 31 punti raccolti contro i 34 presi all’Olimpico.