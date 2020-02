Lazio, un gruppo che lavora insieme da quattro anni: il dato

Lazio, le armi in più per lo scudetto possono essere la fedeltà ed il senso di appartenenza

Un gruppo unico quello che è riuscito a mettere insieme mister Inzaghi nato anche da un lavoro che dura ormai da quattro anni. Come riporta Lazio Page, da Radu (2008) agli acquisti del 2019, i giocatori della rosa della Lazio sono sotto contratto con il club in media da 3.9 anni, il dato più alto tra le prime 3 squadre del campionato (3.7 anni per la Juventus, 2.6 anni per l’Inter).

Numeri che non possono di certo passare inosservati e che simboleggiano come il grande campionato di quest’anno sia il frutto di un progetto basato sull’organizzazione e sul processo di crescita. Non a caso, gli uomini di cui Inzaghi si fida di più, (eccezion fatta per Lazzari ed Acerbi), sono stati tesserati dalla Lazio da almeno tre anni.