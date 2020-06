Lazio, continua il conto alla rovescia per il ritorno in campo FOTO

Lazio, la società continua il conto alla rovescia per il ritorno in campo dei biancocelesti, che saranno impegnati tra 4 giorni a Bergamo

I giorni passano ed il ritorno in campo della Lazio è sempre più vicino. Oggi, dopo quasi quattro mesi, ricomincia la Serie A, ma per vedere i biancocelesti scendere in campo, dobbiamo aspettare ancora 4 giorni.

Quattro, come il numero di maglia di Patric ed infatti la società ha messo proprio lo spagnolo come immagine di copertina del post su Instagram.